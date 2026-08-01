Informations pratiques

Vierville-sur-Mer

Concours Omah’Art

Plage de Vierville-sur-mer, côté ouest Vierville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 15:30:00

fin : 2026-08-09 17:30:00

Date(s) :

2026-08-09

Sur Omaha Beach, 20 concurrents (individuels ou familles) auront chacun à leur disposition une parcelle de 15 m x 15 m.

Sur Omaha Beach, 20 concurrents (individuels ou familles) auront chacun à leur disposition une parcelle de 15 m x 15 m.

Le concours aura lieu de 15h30 à 17h30. Une initiation est prévue par les artistes entre 14 heures et 15 heures.

Les dessins seront libres, il n’y a pas de thématique imposée. Le dessin s’effectue principalement avec des râteaux à feuilles ou autre petits petits outils de jardinage, il n’y a pas de matériel électronique ou mécanique.

Un jury composé de cinq personnes décernera les prix des meilleurs dessins, et nous souhaitons que chaque concurrent reçoivent un lot.

La remise des lots aura lieu sur place dans la foulée du concours.

Un petit marché de producteurs locaux se tiendra en même temps à proximité du site du concours. .

Plage de Vierville-sur-mer, côté ouest Vierville-sur-Mer 14710 Calvados Normandie +33 6 28 25 08 02 ladlp@mailo.com

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English : Concours Omah’Art

On Omaha Beach, 20 competitors (individuals or families) will each be allocated a plot measuring 15 m by 15 m.

L’événement Concours Omah’Art Vierville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Isigny-Omaha