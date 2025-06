Concours Open de pétanque – Lauw 26 juillet 2025 09:00

Le concours Open de pétanque revient en doublette et triplette. Ouvert à tous, passionnés comme curieux, dans une ambiance conviviale. Venez voir s’affronter des joueurs de tous niveaux et profiter d’un moment chaleureux. Buvette et petite restauration sur place.

Le concours Open de pétanque revient cette année avec deux formats doublette et triplette. L’événement est ouvert à tous les passionnés et curieux, dans une ambiance conviviale et sportive. Venez assister à des parties animées, observer des joueurs de tous niveaux s’affronter, et profiter de l’atmosphère détendue propre à la pétanque. Que vous soyez connaisseur ou simple spectateur, vous serez les bienvenus pour encourager les équipes et partager un moment chaleureux. Buvette et petite restauration sur place. .

Rue du Comte d’Auve

Lauw 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 6 79 34 28 23

English :

The Open de pétanque competition returns in double and triplet. Open to all, enthusiasts and the curious alike, in a friendly atmosphere. Come and see players of all levels compete, and enjoy a warm and friendly atmosphere. Refreshment bar and snacks on site.

German :

Der Open-Pétanque-Wettbewerb kehrt zurück und wird als Doublette oder Triplette ausgetragen. Es ist für alle offen, egal ob passioniert oder neugierig, und findet in einer freundlichen Atmosphäre statt. Sehen Sie zu, wie Spieler aller Niveaus gegeneinander antreten, und genießen Sie einen herzlichen Moment. Getränke und kleine Snacks sind vor Ort erhältlich.

Italiano :

Torna la gara di pétanque Open, in doppio e tripletta. È aperta a tutti, giocatori appassionati o semplici curiosi, in un’atmosfera amichevole. Venite a vedere giocatori di tutti i livelli sfidarsi e a godere di un’atmosfera calda e amichevole. Rinfreschi e spuntini disponibili in loco.

Espanol :

Vuelve la competición abierta de petanca, en dobles y tripletas. Está abierta a todos, tanto a los aficionados como a los curiosos, en un ambiente agradable. Ven a ver cómo compiten jugadores de todos los niveles y disfruta de un ambiente cálido y agradable. Refrescos y tentempiés disponibles in situ.

