Concours « Pamiers à peindre » Office du tourisme de Pamiers Pamiers

Concours « Pamiers à peindre » Samedi 20 septembre, 09h45 Office du tourisme de Pamiers Ariège
Inscription sur place obligatoire. Matériel non fourni. Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T09:45:00 – 2025-09-20T17:30:00
Fin : 2025-09-20T09:45:00 – 2025-09-20T17:30:00
Concours de dessin – Pamiers à l’honneur
De 9h à 17h30 – Remise des prix à 18h30
Peintres amateurs ou professionnels, mettez en lumière les richesses patrimoniales et naturelles du centre ancien de Pamiers à travers vos œuvres !
Toutes les techniques sont les bienvenues : acrylique, encre, aquarelle, etc.
️ Seule contrainte : réaliser votre création dans la journée, après inscription auprès de l’Office de tourisme.
Concours proposé par la Ville de Pamiers, en partenariat avec l’Office du tourisme.
Renseignements et inscription :
matilde.besse@ville-pamiers.fr
05 61 60 93 61
© Paul Durrieu