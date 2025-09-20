Concours « Pamiers à peindre » Office du tourisme de Pamiers Pamiers

Concours « Pamiers à peindre » Samedi 20 septembre, 09h45 Office du tourisme de Pamiers Ariège

Inscription sur place obligatoire. Matériel non fourni. Gratuit.

Concours de dessin – Pamiers à l’honneur

De 9h à 17h30 – Remise des prix à 18h30

Peintres amateurs ou professionnels, mettez en lumière les richesses patrimoniales et naturelles du centre ancien de Pamiers à travers vos œuvres !

Toutes les techniques sont les bienvenues : acrylique, encre, aquarelle, etc.

️ Seule contrainte : réaliser votre création dans la journée, après inscription auprès de l’Office de tourisme.

Concours proposé par la Ville de Pamiers, en partenariat avec l’Office du tourisme.

Renseignements et inscription :

matilde.besse@ville-pamiers.fr

05 61 60 93 61

© Paul Durrieu