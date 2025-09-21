Concours « Patrimoines en poésie » : Atelier d’écriture jeunesse Hangar Y Meudon

Concours « Patrimoines en poésie » : Atelier d'écriture jeunesse Dimanche 21 septembre, 15h30 Hangar Y Hauts-de-Seine

Gratuit sur inscription

Début : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T17:15:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T17:15:00

Les jeunes participants découvriront le Hangar Y et écriront, en vers ou en prose, un texte original pour le concours « Patrimoines en poésie ».

Une occasion exceptionnelle d’explorer son imagination en s’inspirant d’un monument historique et, qui sait, de voir son poème récompensé par le jury régional !

Hangar Y 9 avenue de Trivaux Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France

L’autrice Alice Moine invite les enfants de 8 à 12 ans à un atelier créatif unique. En partenariat avec Môm’art et la Région Île-de-France. atelier écriture

