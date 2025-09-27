Concours Pêche et Pétanque Bazoches-sur-le-Betz
Concours Pêche et Pétanque Bazoches-sur-le-Betz samedi 27 septembre 2025.
Concours Pêche et Pétanque
3 Rue du Midi Bazoches-sur-le-Betz Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 09:00:00
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
Anim’Béon vous propose une journée conviviale
placée sous le signe du partage et du jeu, où
petits et grands pourront s’affronter amicalement
en équipe ! Buvette et restauration sur place.
3 Rue du Midi Bazoches-sur-le-Betz 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 24 49 55 53
English :
Anim-Béon invites you to a day of fun and sharing
a day of fun and sharing, where young and
where young and old alike can compete
in teams! Refreshments and catering on site.
German :
Anim?Béon schlägt Ihnen einen geselligen Tag vor
unter dem Zeichen des Teilens und des Spiels, bei dem
groß und Klein können sich freundschaftlich messen
in Teams gegeneinander antreten! Getränke und Essen vor Ort.
Italiano :
Anim-Béon vi invita a una giornata all’insegna del divertimento
una giornata all’insegna del divertimento e della condivisione, dove giovani e
dove grandi e piccini potranno partecipare a
a squadre! Ristoro e cibo in loco.
Espanol :
Anim-Béon te invita a un día lleno de diversión
un día de diversión y convivencia, donde pequeños y
donde pequeños y mayores pueden participar
¡en equipos! Refrescos y comida in situ.
L’événement Concours Pêche et Pétanque Bazoches-sur-le-Betz a été mis à jour le 2025-09-12 par OT 3CBO