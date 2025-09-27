Concours Pêche et Pétanque Bazoches-sur-le-Betz

Concours Pêche et Pétanque Bazoches-sur-le-Betz samedi 27 septembre 2025.

Concours Pêche et Pétanque

3 Rue du Midi Bazoches-sur-le-Betz Loiret

Début : 2025-09-27 09:00:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Anim’Béon vous propose une journée conviviale

placée sous le signe du partage et du jeu, où

petits et grands pourront s’affronter amicalement

en équipe ! Buvette et restauration sur place.

3 Rue du Midi Bazoches-sur-le-Betz 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 24 49 55 53

English :

Anim-Béon invites you to a day of fun and sharing

a day of fun and sharing, where young and

where young and old alike can compete

in teams! Refreshments and catering on site.

German :

Anim?Béon schlägt Ihnen einen geselligen Tag vor

unter dem Zeichen des Teilens und des Spiels, bei dem

groß und Klein können sich freundschaftlich messen

in Teams gegeneinander antreten! Getränke und Essen vor Ort.

Italiano :

Anim-Béon vi invita a una giornata all’insegna del divertimento

una giornata all’insegna del divertimento e della condivisione, dove giovani e

dove grandi e piccini potranno partecipare a

a squadre! Ristoro e cibo in loco.

Espanol :

Anim-Béon te invita a un día lleno de diversión

un día de diversión y convivencia, donde pequeños y

donde pequeños y mayores pueden participar

¡en equipos! Refrescos y comida in situ.

