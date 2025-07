Concours « Peintres au bord de L’eau » Espalion

Concours « Peintres au bord de L'eau » Espalion vendredi 15 août 2025.

Concours « Peintres au bord de L’eau »

Espalion Aveyron

Début : Vendredi 2025-08-15

fin : 2025-08-16

2025-08-15

Venez nombreux et ensemble, artistes pro-amateurs-jeunes, partageons dans la joie notre passion!

Inscriptions :

par téléphone au près de l’association Cle et Cit’art 06 35 95 89 45

À l’office de Tourisme 2 Bd Joseph Poulenc à Espalion

Rendez-vous à 9h le samedi avec votre fiche d’inscription pour estampiller la toile vierge. .

Espalion 12500 Aveyron Occitanie +33 6 35 95 89 45

English :

Come one, come all, and together, pro-amateur artists and young people, let’s share our passion!

German :

Kommt zahlreich und lasst uns gemeinsam, Künstler, Amateure und Jugendliche, unsere Leidenschaft mit Freude teilen!

Italiano :

Venite tutti e insieme, artisti pro-amatoriali e giovani, condividiamo la nostra passione!

Espanol :

Venga uno, vengan todos, y juntos, artistas aficionados y jóvenes, ¡compartamos nuestra pasión!

