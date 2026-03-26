Concours peinture sur Ault Ault

Concours peinture sur Ault Ault mardi 14 avril 2026.

Concours peinture sur Ault

Ault Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14
fin : 2026-04-14

Date(s) :
2026-04-14 2026-04-25

Concours peinture
14 mai ou 25 mai (selon météo).
Sur inscription.
Concours peinture
14 mai ou 25 mai (selon météo).
Sur inscription.   .

Ault 80460 Somme Hauts-de-France   artcourt80@gmail.com

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English :

Painting competition
may 14 or May 25 (weather permitting).
Registration required.

L’événement Concours peinture sur Ault Ault a été mis à jour le 2026-03-24 par DESTINATION LE TREPORT MERS

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