Concours peinture sur Ault

Ault Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14 2026-04-25

Concours peinture

14 mai ou 25 mai (selon météo).

Sur inscription.

Concours peinture

14 mai ou 25 mai (selon météo).

Sur inscription. .

Ault 80460 Somme Hauts-de-France artcourt80@gmail.com

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English :

Painting competition

may 14 or May 25 (weather permitting).

Registration required.

L’événement Concours peinture sur Ault Ault a été mis à jour le 2026-03-24 par DESTINATION LE TREPORT MERS