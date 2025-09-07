Concours Pétanque Chaouilley
Concours Pétanque Chaouilley dimanche 7 septembre 2025.
Concours Pétanque
Chaouilley Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-09-07
fin : 2025-09-07
Date(s) :
2025-09-07
Le dimanche 07 septembre venez participer au concours annuel de pétanque de Chaouilley.Tout public
Chaouilley 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 29 17 99 06
English :
Come and take part in Chaouilley’s annual pétanque competition on Sunday 07 September.
German :
Am Sonntag, dem 07. September, nehmen Sie am jährlichen Boule-Wettbewerb in Chaouilley teil.
Italiano :
Venite a partecipare all’annuale gara di pétanque di Chaouilley, domenica 07 settembre.
Espanol :
Participe en la competición anual de petanca de Chaouilley el domingo 7 de septiembre.
L’événement Concours Pétanque Chaouilley a été mis à jour le 2025-08-24 par OT DU PAYS DU SAINTOIS