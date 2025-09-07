Concours Pétanque Chaouilley

Concours Pétanque Chaouilley dimanche 7 septembre 2025.

Concours Pétanque

Chaouilley Meurthe-et-Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-07

fin : 2025-09-07

2025-09-07

Le dimanche 07 septembre venez participer au concours annuel de pétanque de Chaouilley.Tout public

Chaouilley 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 29 17 99 06

English :

Come and take part in Chaouilley’s annual pétanque competition on Sunday 07 September.

German :

Am Sonntag, dem 07. September, nehmen Sie am jährlichen Boule-Wettbewerb in Chaouilley teil.

Italiano :

Venite a partecipare all’annuale gara di pétanque di Chaouilley, domenica 07 settembre.

Espanol :

Participe en la competición anual de petanca de Chaouilley el domingo 7 de septiembre.

