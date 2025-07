Concours pétanque nocturne à la vauclusienne vaures Beauzac

vaures 576 route de beaux Beauzac Haute-Loire

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Par équipe formée.

Début : Vendredi 2025-08-01

fin : 2025-08-01

2025-08-01

Concours de pétanque nocturne à la Vauclusienne, organisé par le boule riveraine de Vaures. Inscriptions sur place à partir de 18h. Jet du but 19h. Chaque équipe doit avoir 6 boules et peut être composé de 1 à 3 joueurs.

vaures 576 route de beaux Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 49 29

English :

Night petanque competition à la Vauclusienne, organized by the boule riveraine de Vaures. On-site registration from 6pm. Goal thrown at 7pm. Each team must have 6 boules and can be made up of 1 to 3 players.

German :

Nächtlicher Pétanque-Wettbewerb à la Vauclusienne, organisiert vom Boule Riveraine de Vaures. Anmeldung vor Ort ab 18 Uhr. Wurf des Ziels 19 Uhr. Jede Mannschaft muss 6 Kugeln haben und kann aus 1 bis 3 Spielern bestehen.

Italiano :

Gara notturna di pétanque alla Vauclusienne, organizzata dalla boule riveraine de Vaures. Iscrizioni in loco dalle 18.00. Lancio della porta alle 19.00. Ogni squadra deve avere 6 bocce e può essere composta da 1 a 3 giocatori.

Espanol :

Competición nocturna de petanca à la Vauclusienne, organizada por la boule riveraine de Vaures. Inscripciones in situ a partir de las 18.00 horas. Lanzamiento de la portería a las 19h. Cada equipo debe disponer de 6 bolas y puede estar formado por 1 a 3 jugadores.

L’événement Concours pétanque nocturne à la vauclusienne Beauzac a été mis à jour le 2025-07-23 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron