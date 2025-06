Concours pétanque nocturne Beauzac 4 juillet 2025 07:00

Concours pétanque nocturne Vaures Beauzac Haute-Loire

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Par doublette formée

Concours de pétanque nocturne, organisé par le boule riveraine de Vaures. Inscriptions sur place à partir de 18h. Jet du but 19h.

Vaures

Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 49 29

English :

Night petanque competition, organized by the boule riveraine de Vaures. On-site registration from 6pm. Goal thrown at 7pm.

German :

Nächtlicher Boule-Wettbewerb, organisiert vom « boule riveraine de Vaures ». Anmeldung vor Ort ab 18 Uhr. Zielwurf 19 Uhr.

Italiano :

Gara notturna di bocce, organizzata dalla boule riveraine di Vaures. Iscrizioni sul posto a partire dalle 18.00. Lancio delle reti alle 19.00.

Espanol :

Competición nocturna de petanca, organizada por la boule riveraine de Vaures. Inscripciones in situ a partir de las 18.00 horas. Lanzamiento de la portería a las 19.00 horas.

