CONCOURS PÉTANQUE TRIPLETTE rue de la Moutte Saint-Pourçain-sur-Sioule
CONCOURS PÉTANQUE TRIPLETTE rue de la Moutte Saint-Pourçain-sur-Sioule vendredi 15 mai 2026.
CONCOURS PÉTANQUE TRIPLETTE
rue de la Moutte Stade de la Moutte Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
TRIPLETTE
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 20:00:00
fin : 2026-05-15 00:00:00
Date(s) :
2026-05-15
Triplette licences obligatoires arbitre officiel formule a b c indemnités engagements + 25 % Inscription 19h tirage au sort 19h45 début du concours 20h.
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rue de la Moutte Stade de la Moutte Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 86 61 34 scsp.petanque03@gmail.com
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English :
Triplette compulsory licenses official referee formula: a b c fees: commitments + 25% Registration: 7pm draw: 7.45pm competition starts: 8pm.
L’événement CONCOURS PÉTANQUE TRIPLETTE Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme Val de Sioule
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