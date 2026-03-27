CONCOURS PÉTANQUE TRIPLETTE rue de la Moutte Saint-Pourçain-sur-Sioule

CONCOURS PÉTANQUE TRIPLETTE

rue de la Moutte Stade de la Moutte Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

TRIPLETTE

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 20:00:00

fin : 2026-05-15 00:00:00

Date(s) :

2026-05-15

Triplette licences obligatoires arbitre officiel formule a b c indemnités engagements + 25 % Inscription 19h tirage au sort 19h45 début du concours 20h.

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rue de la Moutte Stade de la Moutte Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 86 61 34 scsp.petanque03@gmail.com

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English :

Triplette compulsory licenses official referee formula: a b c fees: commitments + 25% Registration: 7pm draw: 7.45pm competition starts: 8pm.

L’événement CONCOURS PÉTANQUE TRIPLETTE Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme Val de Sioule