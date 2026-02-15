Concours photo Capture ton patrimoine Objectif nature Maison du Tourisme de Lambesc Lambesc

Concours photo Capture ton patrimoine Objectif nature

Dimanche 1er mars 2026.

Lundi 16 mars 2026.

Mercredi 1er avril 2026.

Mercredi 15 avril 2026.

Vendredi 1er mai 2026.

Vendredi 15 mai 2026.

Lundi 1er juin 2026.

Lundi 15 juin 2026.

Mercredi 15 juillet 2026.

Samedi 1er août 2026.

Samedi 15 août 2026.

Vendredi 28 août 2026. Maison du Tourisme de Lambesc 2 Avenue de la Résistance Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-03-01 2026-03-16 2026-04-01 2026-04-15 2026-05-01 2026-05-15 2026-06-01 2026-06-15 2026-07-15 2026-08-01 2026-08-15 2026-08-28

À l’occasion des Journées du Patrimoine 2026 et de l’élaboration de l’Atlas de la Biodiversité Communale, la Ville de Lambesc organise son 6ème concours photographique et invite les photographes amateurs à y participer du 1er mars au 28 août 2026.

Cette année le thème retenu est Les petites et grosses bêtes de nos campagnes .

Le sujet devra porter sur un ou plusieurs animaux sauvages (oiseaux, insectes, mammifères…) dans leur environnement naturel au sein de la campagne lambescaine.

L’objectif de ce concours est de mettre le focus sur la biodiversité de nos campagnes et contribuer, à travers ces photographies, à améliorer la connaissance des espèces qui nous entourent pour sensibiliser le public afin d’assurer leur préservation.

Le concours donnera lieu à une exposition présentée à la Maison du Tourisme du 1er au 20 septembre. La remise des prix se tiendra le 20 septembre à 11h, pendant les Journées du Patrimoine.





Retrouvez le bulletin d’inscription et le règlement à la Maison du Tourisme ou sur www.lambesc.fr .

Maison du Tourisme de Lambesc 2 Avenue de la Résistance Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 62 tourisme@lambesc.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To mark the Journées du Patrimoine 2026 and the Atlas de la Biodiversité Communale, the City of Lambesc is organizing its 6th photography competition, inviting amateur photographers to take part from March 1 to August 28, 2026.

L’événement Concours photo Capture ton patrimoine Objectif nature Lambesc a été mis à jour le 2026-02-12 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc