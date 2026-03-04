Concours photo, Centre national de Pomologie, Alès

Concours photo 1 – 30 avril Centre national de Pomologie Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-01T00:00:00+02:00 – 2026-04-01T23:59:00+02:00

Fin : 2026-04-30T00:00:00+02:00 – 2026-04-30T23:59:00+02:00

Célébrez la beauté des arbres fruitiers à travers vos objectifs !

« Un arbre fruitier, c’est une histoire qui se raconte en images. À vous de nous la conter ! »

À l’occasion de ses 30 ans, le Centre national de Pomologie lance un concours photo en deux temps pour capturer la magie des arbres fruitiers, en fleurs au printemps et chargés de fruits à l’automne.

Un hommage visuel à la nature, aux saisons et à la biodiversité fruitière !

1re Session, avril 2026 : « Éclats de Fleurs »

Thème : Les arbres fruitiers en fleurs

Durée du concours : Du 1er au 30 avril 2026

Date limite d’envoi : 5 mai 2026

Les arbres fruitiers en fleurs sont un spectacle éphémère et poétique. Saisissez la douceur des pétales, les contrastes de couleurs, ou encore la vie qui bourgeonne dans les vergers, les jardins et les espaces urbains. À vos appareils !

Crédit photo : © Zénon Wisniewski / L’olivier en pays cévenol

______________

Règlement

Prise de vue. Photos libres de droits, réalisées uniquement en 2026 (pas de montages). Les images générées par IA ne sont pas autorisées.

Photos libres de droits, réalisées uniquement en 2026 (pas de montages). Les images générées par IA ne sont pas autorisées. Format de l’image. Bord large de 3000 px minimum, 150 DPI ou plus

Bord large de 3000 px minimum, 150 DPI ou plus Légende obligatoire. Précisez l’essence de l’arbre, le lieu et une anecdote ou une inspiration (50 mots max).

Précisez l’essence de l’arbre, le lieu et une anecdote ou une inspiration (50 mots max). envoi par mail ou fichiers lourds à centre.pomologie@ville-ales.fr

Concours non rémunéré. Les participants acceptent que leurs images soient diffusées sur les supports web et print et les réseaux sociaux d’Alès Agglomération et de sa Mission Développement Durable.

______________

Catégories et récompenses

Le concours est ouvert à tous les photographes, amateurs ou confirmés, avec deux catégories par session :

Paysages et ambiances : vergers, arbres isolés, scènes urbaines

: vergers, arbres isolés, scènes urbaines Détails et macro : fleurs, fruits, feuilles, insectes pollinisateurs

______________

Récompenses et prix

1er prix : un bon d’achat de 100 € chez un pépiniériste partenaire + une place gratuite à un atelier du CNP.

un bon d’achat de 100 € chez un pépiniériste partenaire + une place gratuite à un atelier du CNP. 2e prix : un panier gourmand de produits locaux + une place gratuite à un atelier du CNP.

un panier gourmand de produits locaux + une place gratuite à un atelier du CNP. 3e prix : un kit de greffage (greffoir + guide pratique).

un kit de greffage (greffoir + guide pratique). Coup de cœur du public : un livre sur les arbres fruitiers + une place gratuite à un atelier.

un livre sur les arbres fruitiers + une place gratuite à un atelier. Tous les lauréats verront leur photo exposée lors d’une exposition dédiée en décembre 2026 et une mise en avant sur les réseaux sociaux du CNP.

______________

Jury et sélection

Un jury, composé de photographes, pomologues et membres du CNP, évaluera les clichés selon :

L’esthétique et la composition

L’originalité du sujet ou de l’angle choisi

La qualité technique : netteté, lumière, cadrage

L’émotion ou le message transmis

Le public votera également pour son coup de cœur via les réseaux sociaux du CNP !

Pourquoi participer ?

Mettre en lumière la beauté méconnue des arbres fruitiers

Contribuer à la valorisation du patrimoine végétal local

Partager votre regard avec une communauté de passionnés

Tenter de remporter des lots uniques et une visibilité pour votre travail

Centre national de Pomologie 21 rue Soubeyranne, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 56 50 24 https://www.pomologie.fr [{« type »: « email », « value »: « centre.pomologie@ville-ales.fr »}] [{« link »: « mailto:centre.pomologie@ville-ales.fr »}]

1re session : Arbres fruitiers en scène