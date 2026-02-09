La médiathèque se met au vert Médiathèque Clamecy

La médiathèque se met au vert

Médiathèque 26 Rue Jean Jaurès Clamecy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 10:00:00

fin : 2026-04-17 20:00:00

Date(s) :

2026-04-07

Lectures, ateliers créatifs, expo-concours, conférence, rencontres, balades, films Dans le cadre de l’évènement La médiathèque se met au vert

Les mercredis matins à partir de 10h Lecture Graine d’histoire on sème, on lit, ça grandit . Histoire à poils, à plumes et à feuilles, racontées par les bénévoles de Lire et Faire Lire Après-midis de 14h30 à 17h Ateliers créatifs avec les bénévoles de la médiathèque

Expo photos Clamecy et sa folle nature

Mercredi 8 avril à 10h Balade guidée des jardins productifs par Dorian au Parc Vauvert RDV devant les grilles côté Beuvron

Vendredi 10 avril Visite de la forêt communale avec l’ONF, départ de la médiathèque à 8h45 en navette

Mercredi 15 avril à 10h RDV aux serres du Parc Vauvert avec François et Dorian pour la création d’un potager Atelier destiné aux enfants, sur inscription

Vendredi 17 avril à 14h RDV devant la médiathèque pour une conférence hors les murs Découverte de la richesse naturelle par Dominique Girault, naturaliste

A 18h Remise du prix du concours photo suivie d’un apéritif dînatoire

Et au cinéma Casino, projection de 4 films sur le thème de la nature du 8 au 19 avril 2026 .

Médiathèque 26 Rue Jean Jaurès Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 30 69 mediatheque-clamecy@wanadoo.fr

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English : La médiathèque se met au vert

L’événement La médiathèque se met au vert Clamecy a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Clamecy Haut Nivernais