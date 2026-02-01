Concours photo de la Saint Valentin aux Grottes de Presque Saint-Médard-de-Presque

Concours photo de la Saint Valentin aux Grottes de Presque

215 route de Gramat Saint-Médard-de-Presque Lot

Début : 2026-02-13 15:00:00

fin : 2026-02-15

2026-02-13

Nouveauté 2026 : CONCOURS PHOTO

Du 13 au 15 Février,

Le banc des amoureux a été installé dans la grotte. Lors de chaque visite (14h 15h 16h) prenez vous en photo, faites nous parvenir votre photo au 06 70 53 82 87 ou par mail grottesdepresque@yahoo.fr.

Tirage au sort le 15 Février 2026 à 17h00.

La photo la plus originale remportera une bouteille de champagne.

215 route de Gramat Saint-Médard-de-Presque 46400 Lot Occitanie

English :

New in 2026 : PHOTO CONTEST

From February 13 to 15,

The lovers’ bench has been installed in the grotto

