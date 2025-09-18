Concours Photo du CAUE La case Bourbon Saint-Denis

Concours photo sur le thème du patrimoine architectural de La Réunion, du 11 août au 21 septembre à minuit. Ouvert à toutes et tous, à l’exception des photographes professionnels. Toutes les informations sont disponibles sur notre site.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-18T22:00:00 – 2025-09-19T21:28:00

Fin : 2025-09-20T22:00:00 – 2025-09-21T21:28:00

Cette année 2025, les photographes sont invités à explorer la richesse du patrimoine architectural qui façonne les paysages et l’identité de La Réunion. Maisons créoles, bâtiments publics, édifices religieux, architectures industrielles ou vernaculaires : ce thème met en lumière la diversité des formes construites et leur inscription dans le territoire.

Il s’agit de porter attention aux traces du passé, qu’elles soient encore habitées, transformées, abandonnées ou réinterprétées, et de souligner comment ces architectures racontent l’histoire des lieux, des savoir-faire et des modes de vie réunionnais.

> Jeu concours du 11 août au 21 septembre (minuit)

La case Bourbon 12, rue Monseigneur de Beaumont, 97400 Saint-Denis Saint-Denis La Réunion La Réunion 02 62 21 60 86 https://www.concourscaue974.com/fr/portail/647/les-concours-du-caue-de-la-reunion.html Ancien logement de fonction des proviseurs du lycée Leconte de Lisle, la maison, construite en 1873, abrite le Conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement (CAUE).

CAUE de La Réunion