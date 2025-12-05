Concours Photo Eaux-Bonnes

Concours Photo

Dans le cadre de la saison hivernale, la commune des Eaux-Bonnes propose un concours photo ouvert à toutes les personnes, photographes amateurs de tout âge (adultes et enfants). La participation au concours est gratuite.

Thème pauses ou poses

Les photos doivent être prises sur le territoire des eaux-Bonnes (Gourette-Eaux-Bonnes-Aas Assouste)

Règlement du concours et informations à concoursphotoeb@gmail.com. .

Mairie Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine concoursphotoeb@gmail.com

