Concours photo et poésie courte “En mouvement Médiathèque de l’Orangerie Jarnac

Concours photo et poésie courte “En mouvement

Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac Charente

Début : 2026-03-01

fin : 2026-04-17

2026-03-01

Une photo, une poésie, un thème exprimez-vous !



3 catégories Adulte (+18 ans), Ados (13-17 ans), Enfants (6-12 ans). Seul ou en binôme, c’est comme vous voulez…



Des ateliers préparatoires sont proposés au mois de mars…



Du 3 mars au 17 avril

Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 42 29 mediatheque.jarnac@grand-cognac.fr

English : Photo and short poetry competition: “In motion”

A photo, a poem, a theme: express yourself!



Three categories: Adults (18+), Teens (13–17), Children (6–12). Alone or in pairs, it’s up to you…



Preparatory workshops will be offered in March…



From 3 March to 17 April

