Concours photo et poésie courte “En mouvement Médiathèque de l’Orangerie Jarnac

Concours photo et poésie courte “En mouvement
Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac Charente
Une photo, une poésie, un thème exprimez-vous !
3 catégories Adulte (+18 ans), Ados (13-17 ans), Enfants (6-12 ans). Seul ou en binôme, c’est comme vous voulez…
Des ateliers préparatoires sont proposés au mois de mars…
Du 3 mars au 17 avril
Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 42 29 mediatheque.jarnac@grand-cognac.fr
English : Photo and short poetry competition: “In motion”
A photo, a poem, a theme: express yourself!
Three categories: Adults (18+), Teens (13–17), Children (6–12). Alone or in pairs, it’s up to you…
Preparatory workshops will be offered in March…
From 3 March to 17 April
