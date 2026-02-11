Concours photo Le patrimoine verrier Niortais Le Séchoir, Port Boinot Niort

Concours photo Le patrimoine verrier Niortais

Le Séchoir, Port Boinot 1 Rue de la Chamoiserie Niort Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-03-01

Le patrimoine verrier désigne l’ensemble des héritages matériels et immatériels liés au verre, transmis à travers l’histoire. Il concerne les objets, les bâtiments, les savoir-faire et les lieux associés à la fabrication et à l’usage du verre. Contribuez à sa sauvegarde et à sa mise en valeur en participant à la 11e édition du Concours photo. Réalisez jusqu’à 3 clichés et inscrivez-vous sur les sites de la Ville de Niort et de Niort Agglo. À travers cette thématique, vous pourrez mettre en valeur

• Les objets en verre (vitraux, verrerie d’art, objets du quotidien, verrerie scientifique et industrielle),

• L’architecture et les sites (bâtiments utilisant le verre de façon remarquable, anciens fours et verreries),

• Les savoir-faire (gestes et techniques).

Formulaire d’inscription aux animations et règlement du Concours photo en ligne

www.vivre-a-niort.com et www.niortagglo.com .

Le Séchoir, Port Boinot 1 Rue de la Chamoiserie Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 78 78 05 sylvie.dubuc@mairie-niort.fr

