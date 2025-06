Concours photo « Lumière sur nos fermes auberges et leurs saveurs » – Masevaux-Niederbruck 1 juillet 2025 07:00

Participez à notre concours photo de l’été ! L’Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach organise un concours photo pour mettre à l’honneur notre belle vallée et son patrimoine gastronomique unique.

Le principe ?

Prenez votre appareil photo ou votre smartphone et immortalisez une auberge ou ferme-auberge de la Vallée de la Doller et du Soultzbach !

Trois thèmes au choix :

– Vue d’ensemble de l’établissement

– Plat typique

– Animaux de la ferme-auberge

Les photos doivent être récentes (prises après 2020), libres de droits, et ne doivent pas contenir de personnes identifiables sans autorisation.

Chaque participant peut envoyer jusqu’à 5 photos maximum, de jour comme de nuit, à tout moment de l’année.

Comment participer ?

Envoyez vos clichés entre le 1er juillet et le 31 août 2025 à l’adresse ot.masevaux@cc-vallee-doller.fr

N’oubliez pas d’indiquer votre nom, prénom, adresse mail et numéro de téléphone dans le message.

(Pour des raisons de sécurité, les photos sur clé USB ne seront pas acceptées.)

Résultats du concours

Un jury sélectionnera les plus belles photos le jeudi 4 septembre 2025.

Les gagnants seront annoncés le 5 septembre sur les pages Facebook et Instagram de l’Office de Tourisme, ainsi que par e-mail.

À gagner Des cartes cadeau valables chez les commerçants adhérents à l’Association des Commerçants et des Artisans de Masevaux.

À savoir

En participant, vous acceptez le règlement du concours. Vous autorisez également l’Office de Tourisme et la Communauté de Communes à utiliser vos photos gratuitement (avec mention de votre nom) sur leurs supports de communication, pendant 10 ans, à des fins non commerciales.

Protection des données

Vos informations personnelles seront utilisées uniquement dans le cadre du concours. Elles seront supprimées après le 5 septembre 2025. Vous pouvez à tout moment exercer vos droits (accès, modification, suppression) en nous écrivant à ot.masevaux@cc-vallee-doller.fr. .

2 ru du Maréchal de Lattre de Tassigny

Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99 ot.masevaux@cc-vallee-doller.fr

English :

Take part in our summer photo competition! Immortalize a Doller Valley inn or farmhouse inn on one of 3 themes: overview, typical dish or animals. To be won: gift cards to Masevaux retailers. Rules available from the Tourist Office.

German :

Nehmen Sie an unserem Fotowettbewerb für den Sommer teil! Halten Sie ein Gasthaus oder eine Ferme-Auberge im Doller-Tal zu einem von drei Themen fest: Gesamtansicht, typisches Gericht oder Tiere. Zu gewinnen gibt es Geschenkkarten für die Händler von Masevaux. Reglement im Office de Tourisme erhältlich.

Italiano :

Partecipate al nostro concorso fotografico estivo! Fotografate una locanda o un agriturismo della Valle del Dollaro su uno dei 3 temi: una panoramica, un piatto tipico o gli animali. In palio: carte regalo presso i rivenditori di Masevaux. Il regolamento è disponibile presso l’Ufficio del Turismo.

Espanol :

¡Participa en nuestro concurso fotográfico de verano! Inmortalice una posada o granja del valle del Doller sobre uno de los 3 temas siguientes: una vista general, un plato típico o animales. Para ganar: tarjetas regalo para los comercios de Masevaux. Bases disponibles en la Oficina de Turismo.

