Concours photo : Photographier les ornements des maisons mahoraises CAUE de Mayotte Tsararano

Concours photo : Photographier les ornements des maisons mahoraises CAUE de Mayotte Tsararano vendredi 19 septembre 2025.

Concours photo : Photographier les ornements des maisons mahoraises 19 – 21 septembre CAUE de Mayotte Mayotte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T07:00:00 – 2025-09-19T17:00:00

Fin : 2025-09-21T07:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Le CAUE de Mayotte lance son premier concours photo, ouvert à toutes et à tous.

Ce concours vise à mettre en lumière la richesse des pratiques d’autoconstruction et la diversité des détails décoratifs des maisons individuelles à Mayotte, tout en invitant la population à porter un regard attentif sur le patrimoine architectural de l’île.

Le thème de cette première édition porte sur les éléments qui font l’identité des maisons mahoraises : poteaux, linteaux, rambardes moulurées, ferronneries, menuiseries, carrelages…

Chaque photographie prise par les participants viendra enrichir un répertoire architectural du territoire. Une manière de découvrir et reconnaître une architecture à la fois locale et régionale.

Modalité du concours

Le concours s’adresse à deux catégories :

Grand public, du 8 au 28 septembre

Collèges et Lycées, du 19 septembre au 10 octobre

Pour participer, il suffit de remplir un formulaire et d’importer votre photo sur la plateforme dédiée, accessible sur la plateforme dédiée au concours photo : http://actions.caue976.fr

Pour déécouvrir les membres du jury, les prix et les cadeaux à gagner, cliquez ici

CAUE de Mayotte 2 rue Louis Le Pensec Dembéni Tsararano 97660 Mayotte Mayotte +262269660584 https://caue976.fr [{« link »: « http://actions.caue976.fr »}, {« link »: « https://actions.caue976.fr/fr/portail/796/action?idaction=0 »}] http://actions.caue976.fr Bureaux du CAUE de Mayotte

Le CAUE de Mayotte lance son premier concours photo, ouvert à toutes et à tous.

CAUE de Mayotte