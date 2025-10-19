Concours photo pour les familles Bagnères-de-Bigorre

Concours photo pour les familles Bagnères-de-Bigorre dimanche 19 octobre 2025.

Concours photo pour les familles

BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-19 09:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

2025-10-19

Concours photo en ligne pour les familles composées d’au moins un parent et un enfant à partir de 6 ans

Concours uniquement en ligne !

Organisé par l’EVS de la Haute-Bigorre dans le cadre du Mois des familles organisé par la CAF.

Les photographies devront être envoyées en format numérique sur le site de la CCHB (voir “actualité” du 13 octobre sur le site de la CCHB) ou à l’adresse de l’Espace de Vie Sociale à evs@haute-bigorre.fr .

BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 87 69 evs@haute-bigorre.fr

English :

Online photo competition for families consisting of at least one parent and one child aged 6 and over

German :

Online-Fotowettbewerb für Familien, die aus mindestens einem Elternteil und einem Kind ab 6 Jahren bestehen

Italiano :

Concorso fotografico online per famiglie composte da almeno un genitore e un bambino di età superiore ai 6 anni

Espanol :

Concurso fotográfico en línea para familias compuestas por al menos un progenitor y un hijo mayor de 6 años

