Concours photo Quand le vent s’invite Salle des Fêtes Montmoreau

Début : 2025-10-04 10:00:00
fin : 2025-10-05 18:00:00
2025-10-04
L’AJM photo club propose une expo photos et haïku à la salle des fêtes de Montmoreau.
Présence de Gérard Truffandier, photographe professionnel.
Salle des Fêtes Rue Henri Dunant Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 42 89 59 ajm.natation@gmail.com
English :
The AJM photo club presents a photo and haiku exhibition at the Montmoreau village hall.
Gérard Truffandier, professional photographer, will be present.
German :
Der AJM Photo Club bietet eine Foto- und Haiku-Ausstellung im Festsaal von Montmoreau an.
Anwesenheit von Gérard Truffandier, einem professionellen Fotografen.
Italiano :
Il club fotografico AJM organizza una mostra di foto e haiku presso la sala del villaggio di Montmoreau.
Sarà presente Gérard Truffandier, fotografo professionista.
Espanol :
El fotoclub AJM organiza una exposición de fotos y haikus en el ayuntamiento de Montmoreau.
Contará con la presencia de Gérard Truffandier, fotógrafo profesional.
