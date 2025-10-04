Concours photo Quand le vent s’invite Salle des Fêtes Montmoreau

Salle des Fêtes Montmoreau

2025-10-04 10:00:00

2025-10-05 18:00:00

2025-10-04

L’AJM photo club propose une expo photos et haïku à la salle des fêtes de Montmoreau.

Présence de Gérard Truffandier, photographe professionnel.

Salle des Fêtes Rue Henri Dunant Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 42 89 59 ajm.natation@gmail.com

English :

The AJM photo club presents a photo and haiku exhibition at the Montmoreau village hall.

Gérard Truffandier, professional photographer, will be present.

German :

Der AJM Photo Club bietet eine Foto- und Haiku-Ausstellung im Festsaal von Montmoreau an.

Anwesenheit von Gérard Truffandier, einem professionellen Fotografen.

Italiano :

Il club fotografico AJM organizza una mostra di foto e haiku presso la sala del villaggio di Montmoreau.

Sarà presente Gérard Truffandier, fotografo professionista.

Espanol :

El fotoclub AJM organiza una exposición de fotos y haikus en el ayuntamiento de Montmoreau.

Contará con la presencia de Gérard Truffandier, fotógrafo profesional.

