Informations pratiques

Mansle-les-Fontaines

Concours photo « Regards sur Mansle-les-Fontaines et son territoire »

7 Rue des Bouviers Mansle-les-Fontaines Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-01-31 00:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Concours photo « Regards sur Mansle-les-Fontaines et son territoire ».

Ouverture des inscriptions le 15 juillet 2026.

Patrimoine, nature, vie locale, insolite et mémoire locale. Exposition des œuvres sélectionnées lors du festival ZikaMansle 2027.

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7 Rue des Bouviers Mansle-les-Fontaines 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 81 34 72 zikamansle@gmail.com

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English :

Photo Contest %AB « Views of Mansle-les-Fontaines and Its Surroundings » %BB.

Registration opens on July 15, 2026.

Heritage, nature, local life, the unusual, and local history. An exhibition of the selected works will be held during the 2027 ZikaMansle Festival.

L’événement Concours photo « Regards sur Mansle-les-Fontaines et son territoire » Mansle-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme Destination Nord Charente