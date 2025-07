Concours photo Office de Tourisme Saint-Paul-de-Vence

Concours photo Office de Tourisme Saint-Paul-de-Vence vendredi 1 août 2025.

Concours photo

Office de Tourisme 2 rue Grande Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes

Participez au concours photo sur « Les plus beaux patrimoines du Pays de Vence » à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Office de Tourisme 2 rue Grande Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 32 86 95 tourisme@saint-pauldevence.com

English :

Take part in the photo competition on « The most beautiful heritage in the Pays de Vence » to mark the European Heritage Days.

German :

Nehmen Sie anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals am Fotowettbewerb zum Thema « Die schönsten Kulturgüter des Pays de Vence » teil.

Italiano :

Partecipate al concorso fotografico « I più bei siti del patrimonio del Pays de Vence » in occasione delle Giornate europee del patrimonio.

Espanol :

Participe en el concurso fotográfico « Los lugares más bellos del patrimonio del País de Vence » con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio.

