Concours Photos : Lieux emblématiques de Kourou Pôle Culturel Kourou

Concours Photos : Lieux emblématiques de Kourou Pôle Culturel Kourou dimanche 21 septembre 2025.

Concours Photos : Lieux emblématiques de Kourou Samedi 20 septembre, 19h00 Pôle Culturel Guyane

Remise des prix : 20 septembre à 19h au Pôle Culturel de Kourou.

Informations au 0594 22 32 90

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T00:00:00 – 2025-09-21T01:30:00

Fin : 2025-09-21T00:00:00 – 2025-09-21T01:30:00

Tu as 14 à 17 ans et 18 à 25 ans, ce concours est fait pour toi.

Prends ta belle photo d’un leiu emblématique de Kourou. Tu l’envoies avant le 11 septembre 2025à dac@ville-kourou.fr.

La remise des prix se déroulera le 20 septembre 2025 lors de la conférence « La Guyane en quelques dates – La Ville de Kourou, son apport dans l’histoire locale, nationale… »

– Bon Cadeaux :1er – 2ème – 3ème

– Exposition et médiation en 2026

– Prix Coup de coeur

Pôle Culturel Kourou 97310 Kourou 97310 Guyane Guyane 0594 22 32 90 [{« link »: « mailto:dac@ville-kourou.fr »}] Pôle Culturel de Kourou

Journées européennes du patrimoine 2025

Dac Kourou