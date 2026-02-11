Concours Photos Magnolias Ingrannes

Concours Photos Magnolias

Avec votre plus belles photo de Magnolias à l’Arboretum des Grandes Bruyères, gagnez 1 an d’abonnement et revenez-y à volonté admirer toutes ses saisons.

Les paysages de l’Arboretum resplendissent de milliers de fleurs de Magnolias. Leurs opulentes corolles planent au dessus des vastes tapis de bruyères, créant des paysages féeriques. L’ensemble est à la fois délicat et réjouissant, subtil et époustouflant les fleurs crèmes, rosées ou jaunes semblent voler au dessus des bruyères assorties.

Arriverez-vous à transmettre en photo cette beauté et ces émotions ? Essayez et emportez peut-être 1 an d’abonnement à l’Arboretum des Grandes Bruyères !

Concours FaceBook, Un prix des internautes et un prix du jury.

Les Magnolias forment la collection historique de l’Arboretum des Grandes Bruyères, labellisée au niveau Nationale. Ils sont ici plus de 300, représentant plus de 130 espèces et variétés. 12.5 .

Chemin de la Grande Bruyère Ingrannes 45450 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 57 28 24 contact@arboretumdesgrandesbruyeres.org

English :

With your most beautiful photo of Magnolias at the Arboretum des Grandes Bruyères, win 1 year’s subscription and come back at will to admire all its seasons.

