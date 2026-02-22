Concours photos Nos villages en images, notre territoire en lumière Comcom Pays de Nexon Monts de Châlus Nexon

Concours photos Nos villages en images, notre territoire en lumière

L’Office de Tourisme Pays de Nexon Monts de Châlus invite les habitants des 15 communes de son territoire à partager leur regard sur ce qui fait battre le cœur de nos villages une lumière, un détail, une scène de vie ou une atmosphère singulière. Les clichés, réalisés entre le 13 mars et le 15 mai 2026 sur le territoire intercommunal, devront révéler l’identité et l’âme locale.

Les photographies sélectionnées seront exposées à l’Office de Tourisme du 2 juillet au 28 août 2026. Un tirage photo au format A3 sera offert aux auteurs des œuvres retenues. Participation dès 12 ans, par mail ou à l’accueil de l’Office de Tourisme à Nexon ou à Châlus.

Règlement complet ci-dessous. .

Comcom Pays de Nexon Monts de Châlus 6bis place de la République Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 28 44 tourisme@paysdenexon-montsdechalus.fr

