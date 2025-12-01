Concours Photos Ski-Alpinisme / Ski de Randonnée Bessans
Concours Photos Ski-Alpinisme / Ski de Randonnée Bessans lundi 1 décembre 2025.
Concours Photos Ski-Alpinisme / Ski de Randonnée
Bessans Savoie
Effectuez une sortie de Ski-Alpinisme ou Ski de Rando avec un Guide de Haute Montagne ou un Moniteur de Ski du Territoire Bessans Bonneval-sur-Arc. Prenez des photos et envoyez 2 photos. Pour plus d’infos https://bit.ly/47NioWg
Bessans 73480 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes contact@terre-dalpinisme-bessans-bonneval.com
English : Ski-Mountaineering / Ski Touring Photos Competition
Take a ski-mountaineering or ski-touring outing with a mountain guide or ski instructor from the Bessans Bonneval-sur-Arc area. Take photos and send 2 photos. Further information: https://bit.ly/47NioWg
German :
Machen Sie eine Skibergsteiger- oder Skiwandertour mit einem Bergführer oder Skilehrer aus dem Gebiet Bessans Bonneval-sur-Arc. Machen Sie Fotos und senden Sie 2 Fotos ein. Weitere Informationen: https://bit.ly/47NioWg
Italiano :
Partecipate a un’uscita di scialpinismo o di sci alpinismo con una guida alpina o un maestro di sci dell’area di Bessans Bonneval-sur-Arc. Fotografate e inviate 2 foto. Per maggiori informazioni: https://bit.ly/47NioWg
Espanol :
Realiza una salida de esquí de montaña o de travesía con un Guía de Montaña o Instructor de Esquí de la zona de Bessans Bonneval-sur-Arc. Haz fotos y envía 2 fotos. Para más información: https://bit.ly/47NioWg
