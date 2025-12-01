Concours photos ski-alpinisme/ski de randonnée Bonneval-sur-Arc
Concours photos ski-alpinisme/ski de randonnée Bonneval-sur-Arc lundi 1 décembre 2025.
Concours photos ski-alpinisme/ski de randonnée
Bonneval-sur-Arc Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-01
fin : 2025-05-31
Date(s) :
2025-12-01
Effectuez une sortie de Ski-Alpinisme / Ski de Rando avec un Guide de Haute Montagne ou Moniteur de Ski du Territoire Bessans Bonneval-sur-Arc. Prenez des photos, envoyez 2 photos . Pour plus d’infos https://bit.ly/47NioWg
Bonneval-sur-Arc 73480 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes contact@terre-dalpinisme-bessans-bonneval.com
English : Ski-mountaineering/ski touring photo competition
Take a Ski-Alpinism / Ski de Rando outing with a Mountain Guide or Ski Instructor from the Bessans Bonneval-sur-Arc area. Take photos, send 2 photos. For further information: https://bit.ly/47NioWg
German :
Machen Sie eine Skibergsteiger- oder Skiwandertour mit einem Bergführer oder Skilehrer aus dem Gebiet Bessans Bonneval-sur-Arc. Machen Sie Fotos, schicken Sie 2 Fotos . Weitere Informationen: https://bit.ly/47NioWg
Italiano :
Partecipate a un’uscita di scialpinismo o di sci alpinismo con una guida alpina o un maestro di sci dell’area di Bessans Bonneval-sur-Arc. Scattare foto, inviare 2 foto. Per maggiori informazioni: https://bit.ly/47NioWg
Espanol :
Haz una salida de esquí de montaña o de travesía con un guía de montaña o un monitor de esquí de la zona de Bessans Bonneval-sur-Arc. Haz fotos, envía 2 fotos. Para más información: https://bit.ly/47NioWg
