Concours photos sur Ault Ault
Concours photos sur Ault Ault mardi 14 avril 2026.
Concours photos sur Ault
Ault Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14
fin : 2026-04-14
Date(s) :
2026-04-14 2026-04-25
Concours photo avec smartphone
Pour les ados de 13 à 18 ans.
De nombreux lots à remporter.
14 mai ou 25 mai (selon météo).
Sur inscription.
Concours photo avec smartphone
Pour les ados de 13 à 18 ans.
De nombreux lots à remporter.
14 mai ou 25 mai (selon météo).
Sur inscription. .
Ault 80460 Somme Hauts-de-France artcourt80@gmail.com
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English :
Smartphone photo competition
For teenagers aged 13 to 18.
Lots of prizes to be won.
may 14 or May 25 (weather permitting).
Registration required.
L’événement Concours photos sur Ault Ault a été mis à jour le 2026-03-24 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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