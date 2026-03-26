Concours photos sur Ault

Ault Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14 2026-04-25

Concours photo avec smartphone

Pour les ados de 13 à 18 ans.

De nombreux lots à remporter.

14 mai ou 25 mai (selon météo).

Sur inscription.

Concours photo avec smartphone

Pour les ados de 13 à 18 ans.

De nombreux lots à remporter.

14 mai ou 25 mai (selon météo).

Sur inscription. .

Ault 80460 Somme Hauts-de-France artcourt80@gmail.com

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English :

Smartphone photo competition

For teenagers aged 13 to 18.

Lots of prizes to be won.

may 14 or May 25 (weather permitting).

Registration required.

L’événement Concours photos sur Ault Ault a été mis à jour le 2026-03-24 par DESTINATION LE TREPORT MERS