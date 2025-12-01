Concours Première scène Théâtre Millandy Luçon

Concours Première scène

Théâtre Millandy 9 Rue de l’Hôtel de Ville Luçon Vendée

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 20:30:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Tremplin musical

Le Théâtre Millandy est heureux de présenter sa 2ème édition du Concours 1ère Scène.

Après le succès de l’année dernière, avec le groupe Looper remportant le prix du public et Nicko accompagné de DJ Xam celui du jury professionnel, ce concours continue de célébrer les jeunes talents de nos régions.

Cette saison, après avoir passé les auditions, deux groupes auront la chance de se produire devant le public millandyien Alfred et Draou’s

Placement libre

Billetterie en ligne sur www.lucon.fr rubrique Se divertir .

Théâtre Millandy 9 Rue de l’Hôtel de Ville Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 16 79 reservations.theatre@lucon.fr

English :

Musical springboard

L’événement Concours Première scène Luçon a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud