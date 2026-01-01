Concours Prix Guillon 2026 Musée départemental du Compagnonnage Romanèche-Thorins

Concours Prix Guillon 2026

Musée départemental du Compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 10:00:00

fin : 2026-01-31 18:00:00

Date(s) :

2026-01-30

Concours Prix Guillon 2026 3ème édition au musée départemental du Compagnonnage.

Vendredi 30 janvier, épreuve de trait, samedi 31 janvier, épreuve de taille.

Pendant ces deux jours, le musée départemental du Compagnonnage, site culturel du Département de Saône-et-Loire à Romanèche-Thorins, va accueillir la troisième édition du concours Prix Guillon organisé par les Compagnons Charpentiers des Devoirs du Tour de France. Deux journées d’exercice professionnel ouvertes au public, où le musée va contribuer à faire perdurer le trait de charpente français, un savoir-faire ancestral inscrit par l’UNESCO au patrimoine immatériel du l’humanité depuis 2009.

Des ouvriers charpentiers de la Saône-et-Loire, de l’Ain, du Rhône et de la Loire relèveront ce défi imaginé par les Compagnons Charpentiers des Devoirs du Tour de France. Ils devront dessiner une charpente traditionnelle à l’échelle le tracé de l’épure le premier jour puis réaliser la maquette le second jour.

Le Prix Guillon , nommé ainsi en l’honneur de Pierre-François Guillon est destiné à récompenser le meilleur ouvrage de charpente de ce concours.

Les visiteurs sont invités à déambuler dans les salles du musée pour assister aux épreuves des ouvriers charpentiers.

Entrée gratuite pour les compagnons sur présentation d’un justificatif.

Tarif adulte 6 € enfant de 6 à 17 ans 3 € étudiant de 18 à 26 ans 4 € (tarif comprenant l’accès aux salles d’exposition).

Renseignement au 03 85 35 22 02 .

Musée départemental du Compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 22 02

