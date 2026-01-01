Concours puzzle participatif Médiathèque du Phénix Metz

Concours puzzle participatif

Médiathèque du Phénix 10 rue du Bon Pasteur Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-01-24 16:00:00

fin : 2026-01-24 18:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Lors de ce tournoi interbibliothèques (médiathèques de l’Agora, du Sablon, Phénix, et Verlaine), mettez à l’épreuve votre rapidité à réaliser un puzzle en équipe ! Par équipe de 5 personnes, tentez de finir votre puzzle en premier.

Dans le cadre des Nuits de la lecture dans les médiathèques de Metz.

A partir de 12 ansTout public

0 .

Médiathèque du Phénix 10 rue du Bon Pasteur Metz 57070 Moselle Grand Est +33 800 89 18 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In this inter-library tournament (Agora, Sablon, Phénix and Verlaine media libraries), put your team puzzle skills to the test! In teams of 5, try to finish your puzzle first.

As part of the Nuits de la lecture (Reading Nights) program in Metz media libraries.

Ages 12 and up

L’événement Concours puzzle participatif Metz a été mis à jour le 2026-01-13 par AGENCE INSPIRE METZ