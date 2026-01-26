CONCOURS PUZZLES St-Georges-de-Montaigu Montaigu-Vendée
CONCOURS PUZZLES St-Georges-de-Montaigu Montaigu-Vendée dimanche 29 mars 2026.
CONCOURS PUZZLES St-Georges-de-Montaigu
20 Rue du Stade Montaigu-Vendée Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 14:00:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
.
20 Rue du Stade Montaigu-Vendée 85600 Vendée Pays de la Loire amicaledesmaines@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement CONCOURS PUZZLES St-Georges-de-Montaigu Montaigu-Vendée a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme Terres de Montaigu