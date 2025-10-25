Concours qualificatif de Tir à l’Arc Rue Julien Jaunais La Turballe

Concours qualificatif de Tir à l’Arc Rue Julien Jaunais La Turballe samedi 25 octobre 2025.

Rue Julien Jaunais Complexe sportif Gaby Vallot La Turballe Loire-Atlantique

Début : 2025-10-25 08:00:00

fin : 2025-10-25 19:00:00

2025-10-25 2025-10-26

Compétition réservée aux archers licenciés de la FFTA, concourant pour une sélection au Championnat de France de tir à l’arc.

Buvette et restauration sur place. .

Rue Julien Jaunais Complexe sportif Gaby Vallot La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 26 85 60 05 benjamin.jube44420@gmail.com

