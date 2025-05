Concours rampeau et quilles 2025 – Morcenx-la-Nouvelle, 31 mai 2025 09:00, Morcenx-la-Nouvelle.

Landes

Concours rampeau et quilles 2025 Centre Léo Thual 9 av. Foch Morcenx-la-Nouvelle Landes

Début : 2025-05-31 09:00:00

fin : 2025-05-31 12:00:00

2025-05-31

Rendez-vous vous pour le traditionnel concours Rampeau et Quilles 2025 organisé par le Rampeau Rail Morcenais !

– Les 01, 07, 08, 14, 15, 16 juin de 9h00 à 12h00.

– Le vendredi 20 juin de 16h00 à 20h00

– Le samedi 21 juin de 9h00 à 12h00 avec la finale à partir de 15h00.

Centre Léo Thual 9 av. Foch

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 31 93 46

English : Concours rampeau et quilles 2025

Join us for the traditional Rampeau et Quilles 2025 competition organized by the Rampeau Rail Morcenais! ?

The 2025 dates:

– June 01, 07, 08, 14, 15, 16 from 9:00 to 12:00.

– Friday, June 20 from 16h00 to 20h00

– Saturday June 21 from 9:00 to 12:00 with the final from 15:00. ?

German : Concours rampeau et quilles 2025

Wir sehen uns zum traditionellen Wettbewerb Rampeau et Quilles 2025, der von der Rampeau Rail Morcenais organisiert wird!?

Die Daten 2025

– Am 01, 07, 08, 14, 15, 16 Juni von 9.00 bis 12.00 Uhr.

– Am Freitag, den 20. Juni von 16.00 bis 20.00 Uhr

– Am Samstag, den 21. Juni von 9.00 bis 12.00 Uhr mit dem Finale ab 15.00 Uhr. ?

Italiano :

Ci vediamo al tradizionale concorso Rampeau et Quilles 2025 organizzato da Rampeau Rail Morcenais!

Le date del 2025:

– 01, 07, 08, 14, 15, 16 giugno dalle 9.00 alle 12.00.

– Venerdì 20 giugno dalle 16.00 alle 20.00

– Sabato 21 giugno dalle 9.00 alle 12.00 con la finale dalle 15.00?

Espanol : Concours rampeau et quilles 2025

¡Nos vemos en el tradicional concurso Rampeau et Quilles 2025 organizado por el Rampeau Rail Morcenais!

Las fechas de 2025:

– 01, 07, 08, 14, 15, 16 de junio de 9h a 12h.

– Viernes 20 de junio de 16:00 a 20:00

– Sábado 21 de junio de 9.00 a 12.00 horas con la final a partir de las 15.00 horas

