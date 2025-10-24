Concours régional FFDance Danse classique La Barroise Bar-le-Duc
Concours régional FFDance Danse classique La Barroise Bar-le-Duc dimanche 1 février 2026.
La Barroise 85 Rue Ernest Bradfer Bar-le-Duc Meuse
Début : Dimanche Dimanche 2026-02-01 12:00:00
fin : 2026-02-01 18:00:00
2026-02-01
Le Comité Régional de Danse du Grand Est, en partenariat avec la Jay’DanCe Academy, a le plaisir d’organiser le Concours Régional Classique du Grand Est.
Cet événement incontournable rassemble les danseurs et danseuses de toute la région dans une ambiance à la fois conviviale et compétitive. Les participants viendront présenter leur travail et leur passion devant un jury composé de
professionnels reconnus.
Au programme
– une journée riche en performances et en émotions
– la découverte de talents régionaux
– des chorégraphies variées alliant technicité et créativité
Venez encourager les danseurs, partager un moment fort autour de la danse classique et vivre ensemble cette grande fête régionale.Tout public
English :
The Comité Régional de Danse du Grand Est, in partnership with the Jay?DanCe Academy, is pleased to organize the Concours Régional Classique du Grand Est.
This not-to-be-missed event brings together dancers from all over the region in a convivial yet competitive atmosphere. Participants present their work and their passion to a jury of renowned
professionals.
On the program
– a day rich in performance and emotion
– the discovery of regional talent
– a variety of choreographies combining technical skill and creativity
Come and cheer on the dancers, share in the excitement of classical dance, and join in this great regional celebration.
German :
Das Comité Régional de Danse du Grand Est freut sich, in Zusammenarbeit mit der Jay?DanCe Academy den Concours Régional Classique du Grand Est zu veranstalten.
Diese unumgängliche Veranstaltung bringt Tänzerinnen und Tänzer aus der gesamten Region in einer geselligen und zugleich wettbewerbsorientierten Atmosphäre zusammen. Die Teilnehmer präsentieren ihre Arbeit und ihre Leidenschaft vor einer Jury, die sich aus folgenden Personen zusammensetzt
anerkannten Fachleuten.
Auf dem Programm stehen:
– ein Tag voller Leistungen und Emotionen
– die Entdeckung regionaler Talente
– abwechslungsreiche Choreographien, die technische Fertigkeiten und Kreativität miteinander verbinden
Kommen Sie, um die Tänzer anzufeuern, einen starken Moment rund um den klassischen Tanz zu teilen und gemeinsam dieses große regionale Fest zu erleben.
Italiano :
Il Comité Régional de Danse du Grand Est, in collaborazione con la Jay?DanCe Academy, è lieto di organizzare il Concours Régional Classique du Grand Est.
Questo evento imperdibile riunisce danzatori di tutta la regione in un’atmosfera amichevole ma competitiva. I partecipanti presenteranno il loro lavoro e la loro passione davanti a una giuria composta da rinomati professionisti
professionisti.
In programma:
– una giornata ricca di performance ed emozioni
– la scoperta di talenti regionali
– una varietà di coreografie che combinano abilità tecnica e creatività
Venite a fare il tifo per i ballerini, a condividere l’emozione della danza classica e a partecipare a questa grande festa regionale.
Espanol :
El Comité Régional de Danse du Grand Est, en colaboración con la Jay?DanCe Academy, se complace en organizar el Concours Régional Classique du Grand Est.
Esta cita ineludible reúne a bailarines de toda la región en un ambiente amistoso y competitivo a la vez. Los participantes presentarán su trabajo y su pasión ante un jurado compuesto por profesionales de renombre
profesionales de renombre.
En el programa:
– una jornada rica en espectáculo y emoción
– el descubrimiento de talentos regionales
– coreografías variadas que combinan técnica y creatividad
Venga a animar a los bailarines, comparta la emoción de la danza clásica y participe en esta gran fiesta regional.
