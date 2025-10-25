Concours régional modèles et allures chevaux de trait Peyrehorade

Peyrehorade

L’Association des éleveurs de chevaux de trait de la vallée de l’Adour vous donne rendez-vous à Peyrehorade pour une journée dédiée à la passion du cheval de trait. Démonstrations, échanges avec les éleveurs, découverte du patrimoine rural et du travail d’élevage.

L’Association des éleveurs de chevaux de trait de la vallée de l’Adour vous donne rendez-vous à Peyrehorade pour une journée dédiée à la passion du cheval de trait.

Ce concours modèles et allures réunit les plus belles poulinières et pouliches de la région dans une ambiance à la fois professionnelle et conviviale.

Démonstrations, échanges avec les éleveurs, découverte du patrimoine rural et du travail d’élevage.

Repas (20€) sur place le midi et buvette toute la journée. .

English : Concours régional modèles et allures chevaux de trait

The Adour Valley Draught Horse Breeders? Association invites you to Peyrehorade for a day dedicated to the passion of the draught horse. Demonstrations, exchanges with breeders, discovery of rural heritage and breeding work.

German : Concours régional modèles et allures chevaux de trait

Der Verband der Züchter von Zugpferden im Adour-Tal lädt Sie nach Peyrehorade ein, um einen Tag lang der Leidenschaft für Zugpferde zu frönen. Vorführungen, Austausch mit den Züchtern, Entdeckung des ländlichen Erbes und der Zuchtarbeit.

Italiano :

L’Associazione degli allevatori del cavallo da tiro della Valle dell’Adour vi invita a Peyrehorade per una giornata dedicata alla passione del cavallo da tiro. Dimostrazioni, scambi con gli allevatori, scoperta del patrimonio rurale e del lavoro di allevamento.

Espanol : Concours régional modèles et allures chevaux de trait

La Asociación de Criadores de Caballos de Arrastre del Valle del Adour le invita a Peyrehorade para una jornada dedicada a la pasión del caballo de tiro. Demostraciones, intercambios con criadores, descubrimiento del patrimonio rural y del trabajo de la cría.

