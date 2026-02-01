CONCOURS RÉGIONAUX DE PAPIER Bages
CONCOURS RÉGIONAUX DE PAPIER Bages samedi 28 février 2026.
CONCOURS RÉGIONAUX DE PAPIER
Bages Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 09:00:00
fin : 2026-02-28 18:00:00
Date(s) :
2026-02-28
Concours régionaux de papier de la Fédération Photographique de France, organisé par L’Union Régionale d’art photographique du Languedoc-Roussillon UR12 et le Club photo de Bages.
Lors de cette journée les juges vont noter les photos reçues des différents clubs du Languedoc-Roussillon.
Entrée libre pour tout public.
.
Bages 66670 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 71 25
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Regional paper competitions of the Fédération Photographique de France, organized by the Union Régionale d’art photographique du Languedoc-Roussillon UR12 and the Club photo de Bages.
During the day, judges will score the photos received from various clubs in Languedoc-Roussillon.
Free entry for all.
L’événement CONCOURS RÉGIONAUX DE PAPIER Bages a été mis à jour le 2026-02-20 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE