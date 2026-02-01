CONCOURS RÉGIONAUX DE PAPIER

Bages Pyrénées-Orientales

Début : 2026-02-28 09:00:00

fin : 2026-02-28 18:00:00

2026-02-28

Concours régionaux de papier de la Fédération Photographique de France, organisé par L’Union Régionale d’art photographique du Languedoc-Roussillon UR12 et le Club photo de Bages.

Lors de cette journée les juges vont noter les photos reçues des différents clubs du Languedoc-Roussillon.

Entrée libre pour tout public.

Bages 66670 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 71 25

English :

Regional paper competitions of the Fédération Photographique de France, organized by the Union Régionale d’art photographique du Languedoc-Roussillon UR12 and the Club photo de Bages.

During the day, judges will score the photos received from various clubs in Languedoc-Roussillon.

Free entry for all.

