Concours Ring du Club Canin Martelais Martel

Le Club Canin de Martel organise un concours d’obéissance et de défense avec épreuves de CSAU, brevets et niveaux Ring 1 à 3. L’événement est encadré par un juge officiel et des hommes assistants certifiés. Accessible au public, il met à l’honneur le travail des chiens de sport.
Restauration et buvette disponibles sur place.
Pour participer, inscription obligatoire avant le 15 Août. .
6 Impasse La Mirandole Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 23 57 40 51
English :
The Club Canin de Martel is organizing an obedience and defense competition with CSAU tests, Ring 1 to 3 certificates and levels
German :
Der Club Canin de Martel organisiert einen Gehorsams- und Verteidigungswettbewerb mit CSAU-Prüfungen, Brevets und Ring 1 bis 3 Levels
Italiano :
Il Club Canin de Martel organizza un concorso di obbedienza e difesa con prove CSAU, certificati e livelli da 1 a 3 anelli
Espanol :
El Club Canin de Martel organiza un concurso de obediencia y defensa con pruebas CSAU, certificados y niveles Ring 1 a 3
