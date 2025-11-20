Concours robotique FIM CCI Formation Granville

Concours robotique Jeudi 20 novembre, 08h30 FIM CCI Formation Manche

Début : 2025-11-20T08:30:00 – 2025-11-20T17:30:00

Fin : 2025-11-20T08:30:00 – 2025-11-20T17:30:00

Découvrir la robotique !

Ce concours à destination des lycéens, étudiants et apprentis de Bac Pro, Bac Techno ou BTS va leur permettre de découvrir le domaine de la robotique dans le secteur de l’industrie.

Organisé en demi journée, par équipe de deux, les canddidats auront deux heures de formation sur les robots puis concourreront pendant deux heures.

Le coucours se déroule les 20 et 21 novembre 2025 sur notre campus de Granville.

Comment participer ?

Il vous suffit de remplir le formulaire. Un collaborateur FIM CCI Formation reviendra vers vous pour vous informez des modalités.

Vous pouvez également prendre contact auprès de Dominique KERBART au 06.79.05.42.30 ou dominique.kerbart@normandie.cci.fr

FIM CCI Formation 68 rue Jean Monnet 50400 Granville Granville 50400 Manche Normandie

