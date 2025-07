Concours spécial Border Collie Adelans-et-le-Val-de-Bithaine

Concours spécial Border Collie Adelans-et-le-Val-de-Bithaine samedi 16 août 2025.

Concours spécial Border Collie

Adelans-et-le-Val-de-Bithaine Haute-Saône

Comme l’an dernier TANDEM-ANIMAUX vous propose un concours Border Collie à 3 niveaux sur les 2 jours ;

classe 1 chien débutant, classe 2 jeune chien et classe 3 chien adulte en haut niveau.1 juge italien et 1 juge français seront présents pour ce concours national et international.

Les compétiteurs viennent de toutes la France, de Belgique, de Suisse et d’Italie. Vous pourrez admirer le travail en tandem de 55 chiens. Sur le site remarquable de Bithaine classé Espace Naturel Départemental, géré par Le DEPARTEMENT et l’Association ALPEN PLANETE VERTE.

Ce lieu particulièrement protégé pour sa faune et sa flore vous permet de découvrir un sentier botanique subventionné par la Région, les vergers conservatoires des CROQUEURS DE POMMES et PISSE MENU présents pour vous partager leur expérience, les ruches de l’apicultrice Margot qui sera là également pour vous proposer le miel de Bithaine. La diversité de fleurs qu’offre le site est très précieuse pour les colonies.

La Remorque à Pizza et la « Chèvre Grisette » seront présents pour la petite restauration cuite au feu de bois.

Le samedi et dimanche midi tarte flambée (10€).

Samedi soir sur réservation plateau repas 18,50€ (charcuterie, pommes de terre, fromage fondu au feu de bois, salade).

Le dimanche midi pizza suivant la carte.

Buvette organisée par ALPEN Planète Verte.

Réservation au 06 21 49 33 56 ou par mail laremorquea@gmail.com. .

Adelans-et-le-Val-de-Bithaine 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 49 33 56 alpenplaneteverte@orange.fr

