Concours & Spectacle Corps & Danse avenue du Colonel Arnaud Beltrame Valence

Concours & Spectacle Corps & Danse

avenue du Colonel Arnaud Beltrame Halle Chaban-Delmas Valence Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 08:00:00

fin : 2026-04-12 17:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Pendant deux jours, des danseurs amateurs à pré-professionnels, en classique, modern’jazz, contemporain, hip-hop et danse inclusive, partageront leur passion sur scène devant un jury d’expertes !

avenue du Colonel Arnaud Beltrame Halle Chaban-Delmas Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 27 10 18 inscription.corpsdanse@gmail.com

English :

For two days, amateur to pre-professional dancers in classical, modern jazz, contemporary, hip-hop and inclusive dance will share their passion on stage in front of a panel of expert judges!

