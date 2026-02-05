Concours & Spectacle Corps & Danse avenue du Colonel Arnaud Beltrame Valence
Concours & Spectacle Corps & Danse avenue du Colonel Arnaud Beltrame Valence samedi 11 avril 2026.
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-04-11 08:00:00
fin : 2026-04-12 17:00:00
2026-04-11
Pendant deux jours, des danseurs amateurs à pré-professionnels, en classique, modern’jazz, contemporain, hip-hop et danse inclusive, partageront leur passion sur scène devant un jury d’expertes !
avenue du Colonel Arnaud Beltrame Halle Chaban-Delmas Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 27 10 18 inscription.corpsdanse@gmail.com
English :
For two days, amateur to pre-professional dancers in classical, modern jazz, contemporary, hip-hop and inclusive dance will share their passion on stage in front of a panel of expert judges!
