Concours Tac-Tik Salle des fêtes Chasnais

Concours Tac-Tik

Salle des fêtes Rue de Lattre de Tassigny Chasnais Vendée

Tarif : 7 EUR

Date et horaire :

Début : 2026-03-15 14:00:00

fin : 2026-03-15 18:00:00

Date(s) :

2026-03-15

Le Comité des fêtes de Chasnais organise sont concours de Tac-Tik annuel. Rejoignez-nous dans une ambiance familiale et chaleureuse. Crêpes et tombola. .

Salle des fêtes Rue de Lattre de Tassigny Chasnais 85400 Vendée Pays de la Loire cdf.chasnais85@gmail.com

