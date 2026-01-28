Concours Tac-Tik Salle des fêtes Chasnais
Concours Tac-Tik
Le Comité des fêtes de Chasnais organise sont concours de Tac-Tik annuel. Rejoignez-nous dans une ambiance familiale et chaleureuse. Crêpes et tombola. .
Salle des fêtes Rue de Lattre de Tassigny Chasnais 85400 Vendée Pays de la Loire cdf.chasnais85@gmail.com
