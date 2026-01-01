Concours Tarot et Belote Rue de Verdun Verdun-sur-le-Doubs
Concours Tarot et Belote Rue de Verdun Verdun-sur-le-Doubs samedi 10 janvier 2026.
Concours Tarot et Belote
Rue de Verdun Maison des Loisirs Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10 14:15:00
fin : 2026-01-10 19:30:00
Date(s) :
2026-01-10
Concours Tarot et Belote le 10/01/2025 à 14h15 à la Maison des Loisirs de Verdun-Ciel.
Organisé par l’Eveil Cielois. .
Rue de Verdun Maison des Loisirs Verdun-sur-le-Doubs 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 91 81 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concours Tarot et Belote
L’événement Concours Tarot et Belote Verdun-sur-le-Doubs a été mis à jour le 2025-12-15 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III