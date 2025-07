Concours tarot Portbail Port-Bail-sur-Mer

Concours tarot Portbail Port-Bail-sur-Mer vendredi 18 juillet 2025.

Concours tarot

Portbail 2 Rue Lechevalier Port-Bail-sur-Mer Manche

Début : 2025-07-18 20:45:00

fin : 2025-07-18 02:30:00

2025-07-18

Concours de tarot en 4 tours de 55 minutes chacun, les positions de chaque tour sont tirées au sort.

Redistribution de 90% des gains au quart gagnant.

Inscriptions à partir de 20h15.

Début des jeux à 21h en 4 parties de 55 minutes.

Prix 10€ par personne.

Rendez-vous salle des sociétés, face à la mairie.

Prochaine date le 22 août.

Portbail 2 Rue Lechevalier Port-Bail-sur-Mer 50580 Manche Normandie +33 6 65 49 45 70 duam@live.fr

English : Concours tarot

Tarot contest in 4 rounds of 55 minutes each, positions for each round are drawn at random.

90% of winnings redistributed to the winning quarter.

Registration from 8.15pm.

Games start at 9pm in 4 rounds of 55 minutes.

Price 10? per person.

Meeting place: salle des sociétés, opposite the town hall.

Next date August 22.

German :

Tarot-Wettbewerb in 4 Runden zu je 55 Minuten, die Positionen jeder Runde werden ausgelost.

Ausschüttung von 90% des Gewinns an den Viertelgewinner.

Anmeldung ab 20.15 Uhr.

Beginn der Spiele um 21 Uhr in 4 Runden à 55 Minuten.

Preis: 10? pro Person.

Treffpunkt: Salle des sociétés, gegenüber dem Rathaus.

Nächster Termin: 22. August.

Italiano :

Gara di tarocchi in 4 turni di 55 minuti ciascuno, con sorteggio casuale delle posizioni per ogni turno.

Il 90% della vincita viene assegnato al quarto vincitore.

Registrazione a partire dalle 20.15.

I giochi iniziano alle 21.00 in 4 turni di 55 minuti ciascuno.

Prezzo: 10? a persona.

Punto d’incontro: salle des sociétés, di fronte al municipio.

Prossima data: 22 agosto.

Espanol :

Concurso de tarot en 4 rondas de 55 minutos cada una, con las posiciones de cada ronda sorteadas al azar.

El 90% de las ganancias se otorgan al cuarto ganador.

Inscripciones a partir de las 20.15 h.

Las partidas comienzan a las 21.00 horas en 4 rondas de 55 minutos cada una.

Precio: 10? por persona.

Punto de encuentro: salle des sociétés, frente al ayuntamiento.

Próxima fecha: 22 de agosto.

L’événement Concours tarot Port-Bail-sur-Mer a été mis à jour le 2025-07-10 par OT Cotentin