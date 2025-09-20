Concours « Un jour, un tableau » Parc Mauresque Arcachon
Concours « Un jour, un tableau » Parc Mauresque Arcachon samedi 20 septembre 2025.
Concours « Un jour, un tableau »
Parc Mauresque Allée Turenne Arcachon Gironde
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Concours de peinture organisé par les associations HTBA et ARHISTAR.
Pendant une journée, venez produire une oeuvre dans un lieu choisi dans la ville. Rendez-vous au parc Mauresque à 9h pour retirer les toiles. Fin du concours à 17h.
Remise des prix le dimanche 21 à 18h au Parc Mauresque.
Jury Sous la présidence de Jean-Claude Prinz, le jury est composé d’artistes réputés à Arcachon .
Parc Mauresque Allée Turenne Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 63 60 40 jeanclaudeprinz@gmail.com
