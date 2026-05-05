Concours Video EUGLOH 2026, Université de Hambourg, Hambourg

Concours Video EUGLOH 2026 Dimanche 31 mai, 16h00 Université de Hambourg

Étudiant·es en master, doctorant·es, post-doctorant·es, étudiant·es en licence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T16:00:00+02:00 – 2026-05-31T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-31T16:00:00+02:00 – 2026-05-31T16:30:00+02:00

L’Alliance universitaire européenne pour la santé mondiale (EUGLOH) est heureuse d’annoncer le Concours Vidéo EUGLOH 2026 !

Les étudiant·es et le personnel des 9 universités partenaires sont invité·es à soumettre une vidéo au format court qui capture les moments qui rendent la vie universitaire spéciale.

Partagez votre concept et votre vision pour vous connecter avec vos pairs à travers l’Europe, et ayez la chance de remporter un voyage entièrement financé à Hambourg pour le Sommet Annuel EUGLOH à la mi-septembre !

Le Sommet Annuel EUGLOH est un événement majeur où les membres de l’Alliance se réunissent dans une ville hôte pour réfléchir à leurs réalisations et façonner l’avenir. Comprenant des séances plénières, des réunions des conseils exécutifs et de gouvernance, des ateliers interactifs et des opportunités de réseautage, le sommet favorise la collaboration et l’innovation entre les universités.

Choisissez un sujet et créez votre vidéo !

Diversité & Inclusion – Question directrice : Comment votre campus fait-il en sorte que chacun se sente le bienvenu ?

Santé & Bien-être – Question directrice : Quelle est une façon dont vous favorisez le bien-être sur votre campus ?

Durabilité – Question directrice : Comment votre campus contribue-t-il à un avenir plus vert ?

Interculturalité & Multilinguisme – Question directrice : Comment différentes langues ou cultures se rejoignent-elles sur votre campus ?

Valeurs européennes – Question directrice : Comment votre université reflète-t-elle les valeurs européennes dans la vie quotidienne ?

Qu’il s’agisse d’une histoire de collaboration transfrontalière, de la joie des expériences partagées ou des moments uniques qui définissent la vie universitaire, nous voulons vous entendre !

Soumettez votre vidéo qui donne vie à votre vision !

Comment candidater ?

Les candidats doivent télécharger leur vidéo sur leur chaîne YouTube personnelle, partager le lien direct via eugloh@szte.hu et remplir ce formulaire.

Calendrier du concours vidéo

Date limite de soumission des vidéos : 31 mai 2026

Premier tour d’évaluation : 10 juin 2026

Annonce des gagnants au Sommet Annuel EUGLOH : 15-16 septembre 2026

Exigences techniques de la vidéo

Ratio : 9:16 (vertical, plein écran)

Résolution : 1080 × 1920 px

Format de fichier : MP4 (H.264)

Durée : 7 à 30 secondes (90 secondes maximum)

Taille maximale du fichier : 4 Go

Images par seconde recommandées : 30

Université de Hambourg Mittelweg 177, 20148 Hamburg, Alemania Hambourg 20148 Rotherbaum [{« type »: « link », « value »: « https://www.eugloh.eu/courses-trainings/events/eugloh-video-contest-2026/ »}] [{« link »: « mailto:eugloh@szte.hu »}, {« link »: « https://intranet.eugloh.eu/events/eugloh-video-contest-2026 »}]

Avez-vous une idée de vidéo qui illustre l’unité européenne, la vie de campus, les amitiés, la diversité, la durabilité et le pouvoir de l’éducation ? Choisissez un sujet et créez votre vidéo ! eugloh europe

eugloh/USZ