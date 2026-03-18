Concours vidéo Filme ta ville avec ton smartphone Espace Montluçon Jeunesse Montluçon

Concours vidéo Filme ta ville avec ton smartphone

Espace Montluçon Jeunesse 22 rue des Forges Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-27

L’EMJ met en place un concours vidéo à toi de mettre en avant la ville de Montluçon, son histoire, son patrimoine, sa culture…en filmant avec ton smartphone et seulement en 48 heures, montage compris !

De 17 ans à 25 ans.

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Espace Montluçon Jeunesse 22 rue des Forges Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 10

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English :

The EMJ is setting up a video competition: it’s up to you to showcase the town of Montluçon, its history, heritage and culture…by filming with your smartphone in just 48 hours, including editing!

From 17 to 25 years old.

L’événement Concours vidéo Filme ta ville avec ton smartphone Montluçon a été mis à jour le 2026-03-13 par Montluçon Tourisme